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Hatay’da 6 firari yakalandı

HAPİS CEZASI OLAN HÜKÜMLÜLER YAKALANDI

Hatay’da, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü ve değişik suçlardan aranan 1 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, Defne, İskenderun, Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde tespit edilen adreslerde operasyonlar yaptı.

GÖZALTINA ALINANLARIN İSİMLERİ

Yapılan operasyon sonucunda, kesinleşmiş hapis cezaları olan O.Ş, E.T, S.A, E.B, M.B. ve M.C.A. ile firari şüpheli R.Ö. tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen R.Ö. ise, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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