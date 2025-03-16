Hatay’da 6 Kişinin Öldüğü Kaza Anlatıldı

İSMAİL AŞKAR KAZA ANINI HATIRLAMIYOR

Hatay’da meydana gelen kazadan yaralı kurtulan 17 yaşındaki İsmail Aşkar, korkunç kazada yaşadıklarını paylaştı. Aşkar, “Kaza anını hatırlamıyorum ve gözlerimi açtığımda hastanedeydim” dedi. Kaza, Antakya-Reyhanlı yolu Üzümdalı Mahallesi civarında, Yusuf Y. yönetimindeki 31 C 004 plakalı servis minibüsünün yol kenarındaki levhaya çarpmasının ardından park halindeki 31 B 2646 plakalı tıra çarpmasıyla gerçekleşti. Bu feci kazada 6 kişi hayatını kaybetti ve 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından, araçta bulunanların aynı fabrikada çalıştığı ve iş çıkışı Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi’ne doğru gittiği öğrenildi.

YARALANANLAR TEDAVİDEN SONRA TABURCU OLDU

Kaza sonucunda yaralanan minibüs şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu. Minibüs şoförü Yusuf Y., tedavisinin ardından mahkeme tarafından tutuklandı. Başından ve belinden yaralı kurtulan İsmail Aşkar, yaşadığı korkunç anları unutmaya çalıştığını belirtti. “Minibüste 16 kişiydik. Minibüste en arkadan bir öndeki koltuktaydım. İşten eve doğru geliyorduk ve birden kaza oldu. O gün oruçluydum. Belimde, kafamda ağrılarım ve dikişler var. Kazayı hatırlamak istemiyorum, kötü oluyorum. Arkadaşlarım için Allah rahmet eylesin ve mekanları cennet olsun” şeklinde konuştu.

BABA MUSTAFA AŞKAR’IN ACI SÖZLERİ

Aşkar ailesinin üyeleri, kazanın yarattığı acıyı derinden hissediyor. İsmail Aşkar’ın babası Mustafa Aşkar, “Bizi bırakın, kaza Türkiye’yi üzdü. Kazada 6 canımız vefat etti. Ölenlerden 3 kişi akrabamdı. Kazayı görünce içim parçalandı. Oğlum oradaydı. Allah ölenlere rahmet eylesin ve yaralılara şifa versin. Kazanın haberini alınca ilk başta ufak bir kaza sanmıştık. Kazayı gördüğümüzde herkes dağılmıştı. O an çok üzüldük” dedi.