Hatay’da 6 Yaralı Znclm Kaza

4 ARAÇLI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Hatay’da 4 aracın yer aldığı bir zincirleme trafik kazası sonucunda toplamda 6 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkhan çevre yolu üzerindeki Menderes Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çevre yolunda, 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı bu olayda, araç içerisindeki 1 şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KAZADA YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın ardından araçlardaki 5 kişi hafif yaralanarak olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ayrıca, polis ekipleri kazanın nedenlerine ilişkin detaylı bir inceleme başlattı.