Hatay’da 6 Yaralı Znclm Kaza

4 ARAÇLI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Hatay’da 4 aracın yer aldığı bir zincirleme trafik kazası sonucunda toplamda 6 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkhan çevre yolu üzerindeki Menderes Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çevre yolunda, 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı bu olayda, araç içerisindeki 1 şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KAZADA YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın ardından araçlardaki 5 kişi hafif yaralanarak olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ayrıca, polis ekipleri kazanın nedenlerine ilişkin detaylı bir inceleme başlattı.

İstanbul’da Gerginlik Devam Ediyor

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası atanan Gürsel Tekin, partililerle gergin anlar yaşadı. Bir kadın üye, olaylar nedeniyle tepki gösterdi. Tekin ise sorumluluğu reddetti.
CHP İstanbul’la Geçici Heyet Görevlendirildi

CHP'ye kayyum atanıp atanmadığı, son günlerde halk arasında sıcak tartışmalara neden oldu. Özellikle Gürsel Tekin'in durumu, bu konudaki merakları artırıyor.

