Hatay’da 7. Kura Çekimi Yapılacak

YARALARIN SARILDIĞI HATAY’DA YENİ KURA ÇEKİMİ

Asrın felaketi sonrasında yaraların sarılması amacıyla Hatay’da yapılacak 7. kura çekimiyle birlikte 21 bin 108 konut ve 1,125 iş yerinin hak sahipliği belirlenecek. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bu kura ile birlikte toplamda 67 bin 248 konut ve 1,152 iş yerinin hak sahibinin belirlenmiş olacağını aktardı. Hatay, meydana gelen depremlerde ciddi hasar almış ve birçok bağımsız bölüm tamamen yok olmuştu. Vali Masatlı’nın göreve başlamasıyla birlikte kentteki onarım ve yeniden inşa süreci hızlanmış durumda.

KONUT TESLİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kent genelinde inşaatları hızla devam eden deprem konutlarında, yapımları tamamlananlar hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Haziran Perşembe günü video konferans ile katılacağı etkinlikte, Defne ilçesi Hancağız Mahallesi’nde 7. kura çekimi düzenlenecek. Vali Masatlı, çekilişle ilgili ayrıntıları paylaştı. “Asrın felaketi ve afetinden sonra asrın imar, ihya ve inşa operasyonu, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayatın her alanında seferberlik ruhuyla sürüyor” sözlerini ifade eden Vali, daha önce yapılan 6 kurada 46 bin 140 vatandaşın hak sahibinin belirlendiğini belirtti.

TOPLAMDA YENİ KONUT VE İŞ YERİ HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK

Vali Masatlı, yarınki kura çekimi ile birlikte 15:30’da toplam 22 bin 233 bağımsız bölümün, yani 21 bin 108 konut ve 1,125 iş yerinin hak sahiplerinin belirleneceğini vurguladı. Geçmişte yapılan 6 kura ile toplamda 67 bin 248 konut ve 1,152 iş yerinin hak sahiplerinin belirleneceğini ifade eden Vali, “Bu süreçte bize liderlik eden Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Yeni konutlar ve işyerlerinin hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.