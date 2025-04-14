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Hatay’da 8 Göçmen Bulundu, Sürücü Tutuklandı

OTOMOBİLDEN 8 GÖÇMEN ÇIKTI

Hatay’da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilden 8 göçmen çıktı. Olay sonrası araç sürücüsü adli makamlarca tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılarına karşı yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam ediyor.

GÖÇMENLERİ TAŞIYAN OTOMOBİL DURDURULDU

11 Nisan tarihinde Antakya Ekinci Kavşağı’nda polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada, üzerlerinde tanıtma kartı bulunmayan ve Türkiye’de geçerli oturma izni olmayan 8 göçmen şahıs belirlendi. Olayla ilgili olarak şüpheli R.K., adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

MAĞDUR GÖÇMENLER İLGİLİ KURUMA TESLİM EDİLDİ

Tutuklanan sürücünün yanı sıra, mağdur göçmen şahıslar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Bu durum, Hatay’daki göçmen kaçakçılığına karşı yapılan denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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