Hatay’da 83 Şüpheli Gözaltına Alındı

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI

Hatay’da son bir ay içinde gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında toplam 83 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak il genelindeki belirlenen adreslere yönelik operasyonlar yapıldı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen operasyonlarda dikkat çekici miktarda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi. 28 kilo 100 gram esrar, 2 bin 256 uyuşturucu hap, 8 bin 194 kök Hint keneviri, 784 litre kaçak içki ve 51 ruhsatsız tabanca bu çalışmalar sonucunda elde edildi. Toplamda 83 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.