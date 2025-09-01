Hatay’da A.G., ailesini darp etti. Piskolojik sorunları olan şahıs, araçlara çarptı. Polislerle çatışma esnasında rehin aldı. Gözaltına alındı, sağlık durumu iyi

OLAYIN BÜYÜK DÜZENİ

Hatay’da sinir krizi geçirerek ailesine zarar veren bir şahıs, ‘dur’ ihtarına uymayarak birçok araca çarptı ve ortalığı savaş alanına çevirdi. Psikolojik problemleri bulunan şahıs, bir kişiyi aracıyla rehin alırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yayladağı ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki A.G., 5 yıl önce bipolar bozukluğu teşhisi aldı. Ailesiyle sorun yaşayan A.G., krize girerek kullandığı aracı uçuruma sürmek istedi, ancak babası H.G. el frenini çekerek aracı durdurdu.

OLAYIN SEYRİ

Aracın durmasından sonra sinirlenen A.G., hem annesi B.G. hem de babası H.G.’yi darp ettikten sonra onları arabadan aşağıya attı. Ardından 3 araca çarparak kaçmayı başardı. Harbiye Mahallesi’nde polislerin ‘dur’ ihtarına uymadı ve 2 araca daha çarparak ilerlemeye devam etti. Araçtan inerek kaçmaya çalıştığı sırada, polislerin hava ateşi açmasıyla panikleyerek yol üzerindeki S.G. isimli vatandaşın aracına binip sürücüyü rehin aldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde A.G., kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, mala zarar verme ve yaralama suçlarıyla gözaltına alındı. Yapılan üst aramada şahsın üzerinde herhangi bir suç aleti bulunamadı.

AİLENİN DURUMU VE KARDENİ İFADELERİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, darp edilen anne ve babaya ilk müdahale yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Hastaneye getirilen B.G. ve H.G.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olay sonrası kardeşi Hatice Gümüş, durum hakkında açıklamalarda bulundu. “Dönüş sırasında abim kriz geçirerek arabayı uçuruma doğru sürükledi. Babam el freni çekerek arabayı durdurdu.” dedi. Hatice Gümüş, abisinin krize girmesiyle ailesine saldırdığını ifade etti. Ayrıca, abisinin tedavi sürecinin iyi gittiğini fakat ilaçlarını kullanmadığını belirtti. Annemizin kalça kırığı ameliyatı geçirdiğini, babamızın ise sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. A.G.’nin 5 yıldır psikolojik sorunları olduğunu ve tedavi sürecinin değişkenlik gösterdiğini vurguladı.

Olay, 26 yaşındaki A.G.’nin psikolojik durumu hakkında hem ailenin hem de toplumun dikkatini çekti. Aile, tüm desteklerini vermelerine rağmen A.G.’nin iyileşmeye yönelik çabalarına karşılık vermediğini belirtti.