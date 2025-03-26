Hatay’da Abartı Egzozlu Motosikletlere Ceza Kesildi

POLİS KONTROLLERİ DÜZENLENİYOR

Hatay’daki polis ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik sıkı denetimler yapıyor. Bu kontrollerde, abartı egzoz taktıran sürücülere 9 bin 267 TL idari para cezası uygulanmış ve tescil belgeleri bulunmayan araçlar ise trafikten men edilmiş. Reyhanlı ilçe emniyet müdürlüğü, kentte güvenliğin sağlanması için denetim çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİLİYOR

Trafik huzurunu bozan motosiklet sürücüleri, polis ekiplerinin denetimlerinden kaçamıyor. Yapılan kontrollerde, standart dışı egzoz sistemine sahip motosikletlere ceza kesilirken, gerekli belgeleri olmayan araçlar da trafikten men edilerek önlemler artırılıyor. Bu durum, kentteki asayişin sağlanmasına önemli katkı sunuyor.