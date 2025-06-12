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Hatay’da Afet Konutları İncelendi

AFET KONUTLARINDA SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALAR

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesindeki Beşaslan Mahallesi’nde 41 kırsal afet konutunda yapılan çalışmaları yerinde gözlemledi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası Hatay’da yaraların sarılması için yoğun çabalar harcanıyor. Kent merkezinde TOKİ tarafından yürütülen deprem konutları hızla tamamlanırken, kırsalda bulunan afet konutlarının inşaatlarında da önemli bir aşamaya gelindi.

MODERN VE GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI

Vali Masatlı, inşaatı devam eden 41 afet konutundaki güncel durumu yetkililerden öğrenirken, bu konutların afetlere dayanıklı ve modern yapılar olarak planlandığını vurguladı. “Bu konutlar, vatandaşların güvenli yaşam alanlarına kavuşması adına büyük önem taşıyor” diyerek, afet sonrası rehabilitasyon sürecinin hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

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