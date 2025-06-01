Hatay’da Aileler Arası Bıçaklı Kavga

ÇOCUKLAR ARASINDAKİ KAVGA BÜYÜYOR

Hatay’da meydana gelen olay, çocuklar arasında yaşanan bir kavgayla başladı. Bu kavga, ailelerin müdahil olmasıyla daha da büyüdü. Kavgada 3 yabancı uyruklu kişi bıçakla yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı. Olay, Hatay’ın Payas ilçesinde yer alan Fahrettin Altay Caddesi üzerindeki bir iş yerinin önünde gerçekleşti.

BÜYÜK KAVGA VE YARALILAR

Çocuklar arasında başlayan tartışma, yabancı uyruklu 2 aile arasında sözlü bir kavgaya dönüştü ve kısa sürede bıçaklı kavgaya evrildi. Bu kargaşada, 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralılara, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Payas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı ve polis ekipleri de anında inceleme başlattı.