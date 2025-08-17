Hatay’da Akrobatik Sürücüye Ceza Kesildi

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE CEZA

Hatay’da, sosyal medya hesabında akrobatik hareketler yaparak dikkat çeken motosiklet sürücüsüne 22 bin 687 TL ceza uygulandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü, 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği Sanal Devriye Faaliyetleri sırasında, Arsuz Gözcüler Mahallesi’nde bulunan Sakarya Caddesi’nde tehlikeli hareketler sergileyen motosiklet sürücüsünü K.D. ismiyle belirledi.

TEHLİKELİ DAVRANIŞLARIN SONU

Sosyal medya platformlarında içerik üretmek amacıyla tehlikeli hareketler yapmayı tercih eden sürücüye, 2918 sayılı Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 22 bin 687 TL tutarında idari para cezası kesildi. Bununla birlikte, K.D. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesine istinaden de işlem gerçekleştirildi.