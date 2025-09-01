Hatay’da Alevler Kontrol Altına Alındı

HIZLA KONTROL ALTINA ALINAN YANGIN

Hatay’ın Arsuz ilçesinde elektrik tellerinden kaynaklanan bir yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, gece saatlerinde Arsuz ilçesi Aşağı Kepirce Mahallesi’ndeki ağaçlık bir alanda meydana geldi. Elektrik tellerinde çıkan alevler, hızla ormanlık alana sıçradı ve kısa bir süre içinde yangın büyük bir tehlike oluşturdu.

İTFAİYE VE ORMANCILIK EKİPLERİ DURUMA MÜDAHALE ETTİ

Yangının fark edilmesinin ardından hemen bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin yanı sıra arazözlerin de yardımıyla yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan alanda soğutma çalışmaları ise devam ediyor.