Hatay’da Alkollü Motoket Sürücüsü Kaza Geçirdi

ACILI KAZA HAYATI KAYBETTİRDİ

Hatay’da alkollü ve ehliyetsiz motosiklet kullanan bir sürücünün yol kenarında yürüyen 4 kişiye çarptığı kazada, 9 aylık Miran bebek hayatını kaybetti. Kaza, Arsuz ilçesine bağlı Konacık Mahallesi’nde meydana geldi.

OLAYIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, 16 yaşındaki E.B., yönetimindeki 31 AUK 783 plakalı motosikletle, yürüyen Fatma Nur B. (18), Emine B. (55), Miraç Y. (3) ve bebek arabasındaki 9 aylık Miran Y.’ye çarptı. Çarpışmanın ardından yaralanan 4 kişi ve motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hızlı bir şekilde Arsuz Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan 9 aylık Miran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan testlerde, sürücü E.B.’nin 0.67 promil alkollü olduğu ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili olarak E.B.’yi gözaltına alırken, olayın detaylarıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma sürüyor.