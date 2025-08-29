Haberler

Hatay’da Anne Kız Aracın Çarpması

KAZA ANI HATAY’DA GERÇEKLEŞTİ

Hatay’ın Altınözü ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir anne ile kız çocuğuna bir otomobil çarptı. Bu talihsiz olayda anne ve kızı yaralandı. Kaza, Altınözü ilçesinin Yenişehir Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Seyir hâlindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kız çocuğuna çarparak yaralanmalarına sebep oldu.

DURUMU GÖRENLER HEMEN YARDIM İSTEDİ

Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve ambulans gönderildi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralı anne ve kızı için ilk müdahaleyi gerçekleştirerek onları hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Yangın, Restoranın Çatısına Sıçradı

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir cağ kebabı restoranında çıkan yangın, çevre binaların çatısına yayıldı. Olay yerine yoğun itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.
Haberler

TÜBİTAK Etkinliği, Bilim İçin Fırsat

Erzurum'da gerçekleştirilen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, gençlere bilimin önemini anlatırken, 1000 katılımcı yıldızları gözlemledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.