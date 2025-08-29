Hatay’da Anne Kız Aracın Çarpması

KAZA ANI HATAY’DA GERÇEKLEŞTİ

Hatay’ın Altınözü ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir anne ile kız çocuğuna bir otomobil çarptı. Bu talihsiz olayda anne ve kızı yaralandı. Kaza, Altınözü ilçesinin Yenişehir Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Seyir hâlindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kız çocuğuna çarparak yaralanmalarına sebep oldu.

DURUMU GÖRENLER HEMEN YARDIM İSTEDİ

Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve ambulans gönderildi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralı anne ve kızı için ilk müdahaleyi gerçekleştirerek onları hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.