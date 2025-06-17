Hatay’da Araç, İki Motosikletle Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Hatay’da bir otomobil, 2 motosikletle çarpıştı ve bu kaza sonucunda 4 kişi yere savruldu. Kaza, dün akşam saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi’nde gerçekleşti. Cadde üzerinde giden otomobil, karşı yönden gelen motosikletlerle çarpıştı.

Kaza anını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre içinde bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve ardından yaralıları Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekipleri, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, kazanın yaşandığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.