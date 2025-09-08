Hatay’da Araç, Kaçak Göçmenleri Bırakıp Kaçtı

OLAYIN DETAYLARI

Hatay’da bir araç, koyun sürüsüne çarptıktan sonra su kanalına devrildi. Bu kaza, Antakya ilçesinin Madenboyu Mahallesi’nde gerçekleşti. Seyir halinde olan araç, aniden karşısına çıkan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç su kanalına düştü.

KAÇAK GÖÇMENLER VE ŞAHSIN KAÇIŞI

Kaza sonrasında sürücü, aracı ve taşıdığı kaçak göçmenleri bırakıp olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, kazanın ardından yaptığı incelemede 14 göçmeni yakaladı. Ancak ne yazık ki, kazada 3 koyun telef oldu. Jandarma ekipleri, kaçan şahsı yakalamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.