Haberler

Hatay’da Araç, Kaçak Göçmenleri Bırakıp Kaçtı

OLAYIN DETAYLARI

Hatay’da bir araç, koyun sürüsüne çarptıktan sonra su kanalına devrildi. Bu kaza, Antakya ilçesinin Madenboyu Mahallesi’nde gerçekleşti. Seyir halinde olan araç, aniden karşısına çıkan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç su kanalına düştü.

KAÇAK GÖÇMENLER VE ŞAHSIN KAÇIŞI

Kaza sonrasında sürücü, aracı ve taşıdığı kaçak göçmenleri bırakıp olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, kazanın ardından yaptığı incelemede 14 göçmeni yakaladı. Ancak ne yazık ki, kazada 3 koyun telef oldu. Jandarma ekipleri, kaçan şahsı yakalamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bebeği Terk Eden Anne İfadesini Verdi

Konya'da terkedilen bebekle ilgili annesi, haberlerde gördükten sonra polise başvurarak, C.B. adlı kişinin cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Soruşturma başlatıldı.
Haberler

Polis Ekipleri Güvenlik Önlemi Alıyor

Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemleri artırıldı. Yeni atanan Gürsel Tekin'in partiye gelişi öncesinde birçok CHP'li, geceyi alanda geçirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.