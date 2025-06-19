Hatay’da Araçlar Çarpışınca 5 Yaralı

KAZA HATAY’DA GERÇEKLEŞTİ

Hatay’da meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve sonucunda 5 kişi yaralandı. Kaza, Samandağ ilçesinde bulunan Deniz Mahallesi’nde gerçekleşti. Cadde üzerinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması olayı yaşandı.

OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara gerekli ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 5 yaralı şahısı hastaneye sevk etti.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri detaylı bir inceleme başlattı. Olayın sebebini ve kazanın koşullarını araştırmak üzere çalışma yapıyorlar.