Hatay’da Araçta Vurulmuş Şahıs Bulundu

Olay Yeri ve Yaralı Şahıs

Hatay’da meydana gelen olayda, bir araç içerisinde başından silahla vurulmuş halde bulunan bir şahıs ağır yaralandı. Olay, Dörtyol ilçesinde, Dörttaş sahilindeki park halindeki 31 KK 303 plakalı Fiat marka aracın yanında gerçekleşti. Sahilden gelen silah sesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

İhbarın ardından bölgeye hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta başından yaralı olarak bulunan şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Dörtyol Devlet Hastanesi’ne gönderdi. Yapılan incelemelerde, yaralı şahsın 39 yaşındaki H.S. olduğu belirlendi. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi alındı.

Polis İncelemesi

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlattı. Yaşanan bu üzücü olayın nedenleri ve faillerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.