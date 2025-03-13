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Hatay’da Aranan 2 Kişi Tutuklandı

HIZLA YAKALANDILAR

Hatay’ın Antakya ve Dörtyol ilçelerinde, çeşitli suçlardan dolayı kesinleşmiş hapis cezası ile aranan iki kişi gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların tespiti ve yakalanması amacıyla bu ilçelerde yoğun bir çalışma yürüttü.

SÜÇLÜ FAALİYETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Uyuşturucu ticareti, hırsızlık, mala zarar verme, kasten yaralama, silahlı yağma, şiddet ve tehdit suçları gibi farklı suçlardan dolayı, adli makamlarca kesinleşmiş hapis cezaları bulunan S.A. ve S.G. isimli şahısların tespit edilmesiyle birlikte, emniyet güçleri harekete geçti. Yapılan operasyon neticesinde iki şahıs, gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR VE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Gözaltındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şahıslar adli makamlara sevk edildi. Yapılan değerlendirmenin ardından, S.A. ve S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

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