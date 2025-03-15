Hatay’da Aranan 5 Kişi Yakalandı

HATAY’DA ARANAN ŞAHISLAR YAKALANDI

Hatay’da Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonda, çeşitli suçlardan dolayı hapis cezası ile aranan 5 kişi ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 2 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan M.K., ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri alma, taşıma ve bulundurmaktan 10 ay hapis cezası ile aranan E.T., kadına karşı basit yaralama suçundan 16 bin 800 TL adli para cezası bulunan İ.K., basit yaralama suçundan 2 bin 240 TL adli para cezası bulunan H.M. ve bin 680 TL adli para cezası ile aranan A.Ö. İskenderun’da yakalandı ve gözaltına alındı.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi. M.K. ile E.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıslar, para cezalarını ödedikten sonra serbest bırakıldılar. Yetkililer, aranan şahısların yakalanması konusundaki çalışmaların devam edeceğini belirtiyor.