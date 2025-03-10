Hatay’da Aranan 6 Kişi Yakalandı

HATAY’DA YAKALANAN SUÇLULAR

Hatay’ın Antakya, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda farklı suçlar sebebiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplamda 6 kişi yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için kesintisiz çaba gösteriyor. Bu kapsamda, Antakya, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan dolayı haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.O., M.D., E.O., S.O., A.A. ve A.K. isimli 6 şahıs gözaltına alındı.

SUÇLAR VE GÖZALTINA ALMA İŞLEMLERİ

İlgili şahısların işledikleri suçlar arasında hırsızlık, mala zarar verme, kasten yaralama, silahlı yağma, şiddet, tehdit ve yardım-yataklık gibi ağır suçlar bulunuyor. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda tutuklanan şahıslar, cezaevine gönderildi. Hatay’daki bu operasyon, güvenlik güçlerinin suç oranını azaltma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.