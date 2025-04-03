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Hatay’da Aranan Kredi Kartı Dolandırıcısı Yakalandı

HATAY’DA YAKALANAN DOLANDIRICI

Hatay’da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede kredi kartı dolandırıcılığı yüzünden hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

İSKENDERUN’DA YAKALANDI

İskenderun ilçesinde, bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumları aracılığıyla dolandırıcılık yapmak suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası alan F.T. isimli şahıs, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan kişinin işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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