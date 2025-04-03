Hatay’da Aranan Şahıs Tutuklandı

İskenderun’da Tutuklama

İskenderun’da uyuşturucu madde suçundan aranan bir kişi yakalandı ve tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonla, aranan şahısların tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında B.K. adlı birey, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından hüküm giymişti. Adli makamlar tarafından kendisi için verilen ceza süresi ise 3 yıl 1 ay 15 gündü.

İşlemler ve Tutuklama

Gözaltına alınan B.K., karakoldaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Burada yapılan değerlendirmeler sonucunda, B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Hatay’ın İskenderun ilçesinde gerçekleşti.