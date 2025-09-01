Haberler

Hatay’da Aranan Şahıslar Yakalandı

HUKUKİ İŞLEM YAPILDI

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yapılan operasyonlarda, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, hapis cezasına çarptırılmış iki farklı kişi yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu operasyon kapsamında, “bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak” suçundan toplam 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan F.D. ile dolandırıcılık suçundan aranan Ş.K. isimli şahıslar, Konacık Mahallesi’nde gözaltına alındı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Gözaltına alınan bu iki şahıs, gerekli işlemler için adli mercilere sevk edildi. Ardından, şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay’da gerçekleştirilen bu operasyon, güvenlik önlemlerinin artırılması ve suçluların adalet önüne çıkarılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

2025-2026 Adli Yılı Törenle Başladı

Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda 2025-2026 adli yılı törenle başladı. Yetkililer, bağımsız yargının ve adaletin toplumsal yaşam için kritik rolüne dikkat çekti.
Haberler

Erol Mütercimler, Medya Ve Akademik Deneyim

Erol Mütercimler, akademik başarıları ve medya etkinliğiyle dikkat çeken bir isim. Uygun yaş ve köken bilgileri merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.