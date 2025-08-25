Hatay’da Arızalı Tır Kaza Yaptı

KAZA ANI HATAY’DA GERÇEKLEŞTİ

Hatay’da meydana gelen bir trafik kazasında freni arızalanan bir tır, park halindeki vidanjöre çarparak kontrolden çıktı. Bu olay, Belen ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Süleyman Azarsu’nun kullandığı 51 ET 183 plakalı tır, seyir halindeyken fren arızası yaşadı. Sürücünün tüm çabaları yetersiz kalınca, tır önce vidanjöre çarptı, ardından da bir iş yerine daldı. Tır, iş yerine çarparak durabildi ve sürücü Azarsu hafif yaralandı. Olayın ardından polis, ambulans ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kazanın incelemesini yürüten polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Kaza anı ve tırın yolda yarattığı panik, güvenlik kameralarına yansıdı.

SÜRÜCÜNÜN AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Kazanın ardından tır şoförü Süleyman Azarsu, yaşadığı korku dolu anları paylaştı. Azarsu, “Çevirmeden aşağıya gelirken fren tutmadı. Fren tutmadığı için alt geçitten bu tarafa geçtim. Işıklarda trafik yoğun olduğu için kendimi boş tarafa attım. Sonuçta bu kaza oldu” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu açıklamalar, tırın kontrolünün kaybedilmesiyle yaşanan panik anını daha da görünür kılıyor.

Bu kaza, sürücülerin araç bakımına ve güvenliğine dikkat etmelerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle fren sisteminin düzenli kontrol edilmesi gerektiği vurgusu, kazaların önlenmesi açısından gereken bir konu.