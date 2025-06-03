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Hatay’da Asılsız Paylaşımlar Yapan Baba-Oğul

HATAY’DA ASILSIZ PAYLAŞIM YAPAN BABA VE OĞUL GÖZALTI

Hatay’da sosyal medya platformlarında asılsız içerikler paylaştıkları suçlamasıyla bir baba ve oğlu gözaltına alındı. Samandağ Kaymakamlığının resmi açıklamasına göre, çeşitli mahallelerde “Kalaşnikof piyade tüfekli 5 kişinin görüldüğü” yönündeki iddialar üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı.

JANDARMA EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Ekipler, ortaya atılan asılsız iddianın Gözene Mahallesi’nde yaşayan S.D. ve babası M.D. tarafından sosyal medya hesaplarında yayımlandığını tespit etti. İlgili kişiler gözaltına alınarak haklarında adli işlem yapılmaya başlandı.

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