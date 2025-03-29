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Hatay’da Aydınlatma Direğine Çarpan Araç Kazası

OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI

Hatay’da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı. Kaza, Dörtyol ilçesinin Ocaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aydınlatma direğine çarptı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Araçta sıkışan İ.A. ve S.Y. isimli yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayın ardından yaralı şahıslar, olay yerine gelen ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın detaylarını belirlemek amacıyla çalışmalar sürüyor.

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