Hatay’da Baba, Kızını Öldürdü

AV TÜFEĞİYLE CİNAYET

Hatay’da bir kişi, av tüfeğiyle 12 yaşındaki kızını öldürüyor, eşini de ağır yaralıyor. Olay, Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi’nde gerçekleşiyor. Mahalledeki 3 katlı bir binanın 2. katında yaşayan H.İ., eşi Feryal İ. (45) ve 12 yaşındaki kızı İrem İ.’yi av tüfeği ile vuruyor.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 12 yaşındaki İrem’in hayatını kaybettiğini ve Feryal İ.’nin ağır yaralı olduğunu belirliyor. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınıyor. Maalesef, 12 yaşındaki İrem’in cenazesi morga taşınıyor.

FAİL GÖZALTINDA

Olayın faili olarak belirtilen baba H.İ., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınıyor. Feryal İ.’nin hastanede devam eden tedavisinin durumuyla ilgili bilgiler geliyor. Jandarma ekipleri, olayla ilgili detaylı incelemelere başlıyor.