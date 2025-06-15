Hatay’da Babalar Günü Buruk Geçti

DEPREM MEZARLIĞINDA BURUK ANLAR

Hatay’da vatandaşlar, Babalar Günü’nde deprem mezarlığındaki yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek hüzün dolu anlar yaşadı. “Evlatlarım keşke sağ olsaydı da onlar da anne ve baba olsaydı” diyerek duygularını dile getiren Mehmet Yılmaz, asrın felaketinde eşini ve iki çocuğunu kaybetmişti. Hatay’da yaşanan bu büyük felakette yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmiş, binlerce bina yıkılmıştı.

HER ÖZEL GÜNDE ZİYARET EDİYORLAR

Asrın felaketi sonucu yakınlarını kaybeden insanlar, özel günlerde ve bayramlarda Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde bulunan deprem mezarlığını sürekli ziyaret ediyorlar. Bu yıl Babalar Günü’nde de pek çok kişi, yakınlarının mezarlarına giderek duygusal anlar geçirdi.

SAĞ KALAN KIZIYLA HAYATA TUTUNUYOR

Mehmet Yılmaz, yaşadığı kayıplar hakkında “6 Şubat depreminde eşim ve 2 oğlumu kaybettim. Bunların yokluğundan çok hüzünlüyüm. Yokluklarını her zaman hissediyoruz, bugün de Babalar Günü’nde evlatlarımın mezarlarını ziyaret ettim. Depremden geriye sağ kalan 12 yaşında bir kızım var ve onunla hayata tutunuyorum. Onunla birlikte mutlu olmaya çalışıyoruz. Evlatlarım keşke yaşasalardı, keşke bu deprem olmasaydı” ifadelerini kullandı. Ziyaret sonrası Yılmaz, mezarlık ziyareti dükkanı doğrultusunda kendini teselli etmeye çalıştığını vurguladı. “Evlatlarım sağken Babalar Günü çok güzel geçerdi. Ama nasip buraya kadarmış. Herkesin Babalar Günü kutlu olsun, rabbim kimseye böyle bir acı yaşatmasın” dedi.