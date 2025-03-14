Hatay’da Bahçe Yangını Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YERDE HIZLI MÜDAHALE

Hatay’da bir evin bahçesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Mağaracık Mahallesi’nde bir evin bahçesinde yangın çıktığı bildirildi. Bahçenin yanışını gören ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar sonrası derhal olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti ve söndürmeyi başardı. Çıkan yangının sonucunda bahçede önemli zararlar meydana geldi.