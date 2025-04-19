Hatay’da Balıkçı Denizde Kayboldu

BAŞLANGIÇTAKİ OLAY

Hatay’ın Arsuz İlçesinde sahilde balık tutan bir kişi, oltasına takılan balığı yakalamak amacıyla denize girdiğinde misinaya dolanarak suya kapıldı. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında, şahsın cansız bedeni 30 metre açıkta bulundu. Olay, gece saatlerinde Hatay’ın Arsuz ilçesindeki Karaağaç Konarlı Mahallesi sahilinde gerçekleşti.

VATANDAŞLARDAN YARDIM TALEBİ

Sahilde balık tutan Bedri A., oltasına takılan balığı almak için denize girdiği esnada ayağındaki misina nedeniyle sorun yaşadı. Denize giren adamın gözden kaybolduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine hızlı bir şekilde Sahil Güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE CENAZE İŞLEMLERİ

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yaklaşık 30 metre açıkta Bedri A.’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki detaylı incelemelerinin ardından, şahsın cenazesi İskenderun Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.