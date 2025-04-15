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Hatay’da Berber Dükkanında Saldırı!

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GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 Nisan’da gerçekleşen bir berber dükkanındaki silahlı saldırıda yaralanan İlhan T. (36) ve Enes Ö’ye ilişkin, aynı gün gözaltına alınan şüpheliler İsmail E. ve Umut Y’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İşlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, şüpheliler hakkında tutuklama kararı verdi. Silahlı saldırı sonucunda yaralanan İlhan T. ve Enes Ö’nün durumu, motosikletle kaçan şüphelilerin polisin çalışmasıyla yakalanmasının ardından daha da önem kazandı.

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