Hatay’da Beton Dökülen Mikser Olayı

DÖNÜŞ ESNASINDA YOLA BETON DÖKÜLDÜ

Hatay’da seyir halinde olan bir beton mikseri, dönüş sırasında yola beton dökmesi sonucu ilginç anlar yaşandı. Mikserin arkasında giden bir otomobil, üzerine dökülen betonun tam sırası dışında kalmayı başardı ve bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

AŞIRI YÜKLEME SONUCU TEHLİKE ORTAYA ÇIKTI

Belen ilçesinde hareket eden beton mikseri, aşırı yükleme sebebiyle dönüş yaparken yola beton döktü. Aynı anda arkasında bulunan bir otomobil, betonun üzerine dökülmesinden sadece birkaç saniye ile kurtuldu. Mikserden yola dökülen beton, yol üzerinde büyük bir alanı kapladı.

Beton mikserinin dökülen betonunu gören Mithat Erden, yaşadığı deneyimi şöyle aktardı: “Belen’e giderken aracın sağ koltuğunda oturuyordum. Beton mikseri yolda az bir miktar beton döktü. Ardından ışıklarda tamamen döktü ve neredeyse kazaya neden oluyordu. Kendim de motor sürücüsüyüm, bu şekilde aniden döküldüğü için tehlikeye neden oluyor. Bu konuda önlem alınmasını istiyorum.”