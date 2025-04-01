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Hatay’da Bileklik Hırsızlığı Kamerada Görüntülendi

HIZLA GERÇEKLEŞEN ALTIN HIRSIZLIĞI

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen olayda, kuyumcuda bulunan bir erkek şahıs, yanındaki kadınla birlikte 100 bin TL değerindeki bir altın bilekliği çalıyor. Olay, Barbaros Mahallesi’nde yer alan kuyumcuda gerçekleşti. Kadın ve erkek çift, altın almak amacıyla dükkana geldi. İş yeri sahibi, çiftin isteği doğrultusunda altınları göstererek yardımcı olmaya başladı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Erkek şahıs, aniden masanın üzerinde bulunan çeyrek altınlı altın bilekliği hızla cebine atarak, bu hırsızlık eylemini gerçekleştiriyor. Bu sıradaki anlar, güvenlik kamerasına yansıyor. Çiftin bu soygun anları, olayın nasıl gerçekleştiğini gözler önüne seriyor.

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