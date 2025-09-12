Hatay’da Bir Genç Öldürüldü, Katil Tutuklandı

HATAY’DA TRAFİK TARTIŞMASI SONRASI CİNAYET

Hatay’da trafikte meydana gelen bir tartışma sonrasında vurularak hayatını kaybeden gencin katilinin yakalandığı bildirildi. Öldürülen gencin, düğün için memleketi İskenderun’a geldiği ve olayın dönüşüne bir gün kala gerçekleştiği öğrenildi.

OLAY YERİ VE KURBAN

Olay, İskenderun ilçesinde bulunan Meydan Mahallesi, Gençlik Köprü mevkiinde yaşandı. 25 yaşındaki Hasan Furkan Bulut, trafikteki bir tartışmanın ardından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde şüpheli H.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Bulut’un düğün için geldiği İskenderun’da dönüşüne bir gün kala silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği bilgisi kaydedildi.