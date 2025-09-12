Haberler

Hatay’da Bir Genç Öldürüldü, Katil Tutuklandı

HATAY’DA TRAFİK TARTIŞMASI SONRASI CİNAYET

Hatay’da trafikte meydana gelen bir tartışma sonrasında vurularak hayatını kaybeden gencin katilinin yakalandığı bildirildi. Öldürülen gencin, düğün için memleketi İskenderun’a geldiği ve olayın dönüşüne bir gün kala gerçekleştiği öğrenildi.

OLAY YERİ VE KURBAN

Olay, İskenderun ilçesinde bulunan Meydan Mahallesi, Gençlik Köprü mevkiinde yaşandı. 25 yaşındaki Hasan Furkan Bulut, trafikteki bir tartışmanın ardından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde şüpheli H.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Bulut’un düğün için geldiği İskenderun’da dönüşüne bir gün kala silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği bilgisi kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

T10F, Ayvalık’ta Görüntülendi. TOGG, 5 Yıldız Aldı

TOGG'un T10F sedan modeli, Ayvalık'ta vatandaşların büyük ilgisini topladı. 95 puanla 5 yıldız alan araç, güvenlik standartlarıyla öne çıkıyor.
Haberler

Charlie Kirk Utah’da Saldırıya Uğradı

Charlie Kirk, ABD'de Trump'ın destekçilerinden biri olarak bilinen bir siyasi aktivisttir. Utah Valley Üniversitesi'nde bir etkinlikte silahlı saldırıya uğraması, hayatı ve kariyeri hakkında ilgi uyandırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.