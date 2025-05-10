Hatay’da Bir Kişi Ölü Bulundu

HATAY’DA SİLAHLA VURULMUŞ BİR KİŞİ BULUNDU

Hatay’ın Payas ilçesi İstiklal Mahallesi’nde bir birey evinde silahla vurulmuş halde ölü buldu. 33 yaşındaki Halil T. isimli şahıs, evinde gerçekleşen olay sonucunda sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerle hayatını kaybetmiş durumda tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan çalışmalardan sonra Halil T.’nin cenazesi cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Şahsın intihar etmiş olabileceği düşünülüyor. Olay yerinde bir silahın bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri, olaya dair detaylı incelemelere başladı.