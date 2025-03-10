Hatay’da Büyük Yangın: Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi

DEPREMZEDE AİLENİN KONTEYNERİ YANDI

Hatay’da bir depremzede ailenin yaşadığı konteyner, çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Yangın, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde yer alan konteyner kentte meydana geldi.

VATANDAŞLAR HIZLA YARDIM İSTEDİ

Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. Bunun üzerine, hızla olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. İhbarın ardından gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ancak yangın sonucunda konteyner kullanılamaz hale geldi.