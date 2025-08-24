Hatay’da Çarpışma Sonucu Yaralanmalar Oluştu

HATAY’DA KAZA SONUCU YARALILAR

Hatay ilinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda araç sürücüleri yaralandı. Kaza, Antakya ilçesinin Odabaşı Mahallesi’nde gerçekleşti. Uğur Mumcu caddesi kesiminde, FİAT marka bir otomobil diğer bir araçla çarpıştı.

KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜLER KURTARILDI

Kaza sonucunda hurdaya dönen FİAT otomobilinin sürücüsü ve diğer aracın sürücüsü yaralanarak hastaneye sevk edildi. Yaralı sürücüler, itfaiye ekipleri ve olay yerindeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından, yaralı şahıslar en yakın hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.