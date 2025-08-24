Haberler

Hatay’da Çarpışma Sonucu Yaralanmalar Oluştu

HATAY’DA KAZA SONUCU YARALILAR

Hatay ilinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda araç sürücüleri yaralandı. Kaza, Antakya ilçesinin Odabaşı Mahallesi’nde gerçekleşti. Uğur Mumcu caddesi kesiminde, FİAT marka bir otomobil diğer bir araçla çarpıştı.

KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜLER KURTARILDI

Kaza sonucunda hurdaya dönen FİAT otomobilinin sürücüsü ve diğer aracın sürücüsü yaralanarak hastaneye sevk edildi. Yaralı sürücüler, itfaiye ekipleri ve olay yerindeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından, yaralı şahıslar en yakın hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Düzce’de Berber Barış Kahya, Vinçle Tıraş Yaptı

Düzce'de berber Barış Kahya, yeni dükkanının açılışında ilginç bir etkinlik düzenledi. 20 metre yükseklikteki vinç sepetinde müşterisini tıraş ederek dikkatleri üzerine çekti.
Haberler

Demre’de Düşen Kişi Hastaneye Gönderildi

Demre'de 60 yaşındaki E.D.'nin ayağı kırıldı. Sahil güvenlik ekipleri, kadını deniz yoluyla hastaneye taşıdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.