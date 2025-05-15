Hatay’da Çekici Üzerinde Bisiklet Düştü

DÜŞÜŞ ANLARI KAMERAYA YANSIYOR

Hatay’da TikTok üzerinden izlediği bir video sonrası, çekici üzerinde bisiklet sürmeye çalışan çocuğun düşüp yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Reyhanlı ilçe merkezinde meydana geldi.

HEVESLE YOLA ÇIKTI, DÜŞMEKLE SONUÇLANDI

Hikmet Yalçın isimli 12 yaşındaki çocuk, TikTok’ta gördüğü video ile heveslenip çekici üzerinde bisiklet sürmeye karar verdi. Çekicinin üstüne bisikletini çıkaran ve pedallamaya başladığı esnada yere düşen çocuğun o anları kaydedildi. Kaza sırasında yaralanan Hikmet ve yanında bulunan arkadaşının yaşadığı korku dikkat çekti.

PİŞMANLIĞINI DİLE GETİRDİ

Hikmet Yalçın, TikTok’ta gördüğü video hakkında, “TikTok’ta görmüştüm, heveslendim. Ben de yaparım dedim, mesafeyi ölçemedim. Bu hale geldim, bir daha yapmam. TikTok’ta görüp heveslenmiştim, bisikleti çekicinin üzerine çıkardım. 2 pedal attım, sonra da düştüm. Yapacağımı zannettim ama yapamadım. Ben pişmanım, kimse denemesin” ifadelerini kullandı.