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Hatay’da Çocuklar Arasında Kavga Yaşandı

ÇOCUKLAR ARASINDAKİ KAVGA AİLELERİ DE DAHİL ETTİ

Hatay’da çocuklar arasında oluşan bir kavga, ailelerin de müdahil olmasıyla daha da arttı. Olayda 3 kişi bıçakla yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. Olay, Payas ilçesindeki Fahrettin Altay Caddesi’nde bulunan bir iş yerinin önünde gerçekleşti. Kavganın içine yabancı uyruklu ailelerin de dahil olduğu belirlendi.

BICAKLI KAVGADA YARALILAR BULUNUYOR

Yaşanan bıçaklı kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Payas Devlet Hastanesi’ne taşındı. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı ve polis ekiplerinin araştırma başlattığı öğrenildi.

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