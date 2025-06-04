Hatay’da Denetim Yapıldı, Bilgilendirme Dağıtıldı

DENETİM FAALİYETLERİ ARTIRILDI
Hatay’da, Kurban Bayramı öncesi, Antakya Otobüs Terminali’nde polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, bayram süresince artan hareketliliği göz önünde bulundurarak otobüs terminalindeki araçları kontrol etti.
ŞOFÖRLERE TRAFİK KURALLARI HATIRLATILDI
Denetimlerde, otobüs şoförlerine trafik kurallarına uyma konusunda uyarılarda bulunuldu. Ekipler, ayrıca sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla bilgi verdi.