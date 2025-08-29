Hatay’da Devrilen Motosiklet Sürücüsü Öldü

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ

Hatay’da meydana gelen bir trafik kazasında, iki araçla çarpışan motosikletin 30 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay, Antakya ilçesinin Hasanlı Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

MOTOSİKLET TIR VE BİR ARAÇLA ÇARPIŞTI

Mehmet Ali İstanbullu (30) yönetimindeki 31 E 7448 plakalı motosiklet, plakası tespit edilemeyen bir aracın çarpması nedeniyle, karşı şeritten gelen H. A. (41) kontrolündeki 31 AOA 477 plakalı tırın ön kısmına çarptı. Motosiklet sürücüsü M.A.İ., olay anında hayatını kaybetti. Genç adamın bedeninin cenaze aracıyla morga kaldırıldığı bildirildi.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri detaylı bir inceleme yapmaya başladı. Olayın nedenlerine dair çalışmalar sürüyor.