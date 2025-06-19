Hatay’da Dolandırıcılık Şüphelisi Üç Kişi Tutuklandı

ARANIYORLAR VE YAKALANDILAR

Hatay’ın Arsuz ve Defne ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, dolandırıcılık ve hırsızlık şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu çalışmalarda, suç tarihleri ve ceza süreleri de dikkat çekiyor.

DOLANDIRICILIK SUÇLARI

Söz konusu işlemlerde, bilişim bankacılığı ve kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık suçlarından 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan M.H. yakalandı. Ayrıca, kendisini çeşitli banka, sigorta ve kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan L.A. da, 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandı. Bununla birlikte, bina içinde muhafaza altına alınmış eşyaları çalarak hırsızlık yapan H.Y. adlı şahıs ise toplamda 5 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan bir diğer kişi oldu.

ADLİ İŞLEMLER VE TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sona erdikten sonra adliyeye sevk edilmesi, tutuklanarak cezaevine teslim edilmeleriyle sonuçlandı. Bu durum, Hatay’daki asayişin sağlanması açısından önemli bir adımdı.