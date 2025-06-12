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Hatay’da Drift Yapan Sürücüye Ceza۔

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Hatay’da yapılan bir denetimde, drift atan bir sürücüye 48 bin 559 lira tutarında idari para cezası kesildi. Olay, Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Yolun boş olduğunu gören cip sürücüsü, drift yapmaya başladı. Bir süre drift atan sürücü, başka araçların gelmesi üzerine mola verirken, yeniden drift yapmaya devam etti.

TEHLİKELİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Sürücünün zaman zaman kontrolü kaybetme riski ile karşı karşıya kaldığı, kendi canını ve çevrede park halinde olan araçları hiçe sayarak drift yaptığı anlar anbean kaydedildi. Olayla ilgili olarak, Samandağ ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüyü tespit ederek C.T.’ye 48 bin 559 lira idari para cezası uyguladı.

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