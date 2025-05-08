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Hatay’da Düşen Çocuk Yaralandı

HATAY’DA DÜŞME OLAYI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, 4. kattan düşen 14 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Olay, Denizciler Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katından meydana geldi. Çocuk, yere düştüğünde ailesi fark ederek durumu hemen yetkililere bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Y.A. isimli çocuğa ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra hastaneye kaldırdı. Aynı zamanda olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye gelerek gerekli çalışmaları başlattı. Şu anda İskenderun Devlet Hastanesi’nde tedavi edilen çocuğun durumu ise devam ediyor. Olayla ilgili polis ekipleri de inceleme yapıyor.

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