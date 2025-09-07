Hatay’da Düşen Şahıs Kurtarıldı

HATAY’DA YARALANAN VATANDAŞ KURTARILDI

Hatay’da bir bina temelinde düşerek yaralanan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Şantiyede yer alan temel kuyusuna düşen vatandaş mahsur kaldı.

ACİL MÜDAHALE İLE KURTULDU

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralı kişi kısa bir süre içinde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.