Hatay’da Düşen Şahıs Kurtarıldı

Hatay’da bir bina temelinde düşerek yaralanan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Şantiyede yer alan temel kuyusuna düşen vatandaş mahsur kaldı.

ACİL MÜDAHALE İLE KURTULDU

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralı kişi kısa bir süre içinde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kiriş’teki Yangına Hava Ve Karadan Müdahale

Kemer'de çıkan orman yangınına, Antalya'nın orman ekipleri havadan ve karadan yoğun müdahalede bulunuyor. Helikopterler ve arazözler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Esenyurt’ta Motosiklet Hırsızlığı Olayı Gerçekleşti

Esenyurt'ta sabah saatlerinde park halindeki motosiklet, gözcülük yapan iki kişi tarafından çalındı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve motosiklet sahibi polise başvurdu.

