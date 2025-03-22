Hatay’da Ekrem İmamoğlu’na Destek Yürüyüşü

PROTESTO GÖSTERİSİNE YOĞUN DESTEK

CHP, Ekrem İmamoğlu için Türkiye genelinde eş zamanlı bir protesto düzenledi. Hataylılar da bu eyleme katılarak desteklerini gösterdi. Yürüyüş, Defne ilçesinde bulunan Necmi Asfuroğlu Lisesi önünden başlayarak Uğur Mumcu Meydanı’na kadar devam etti. Eylemciler, “Armutlu burada saray nerede” ve “Ekrem İmamoğlu yalnız değildir” gibi sloganlar attı. Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un yanı sıra CHP il ve ilçe örgütleri, sendikalar ve çeşitli siyasi partiler de etkinliğe katıldı.

YIKILMIŞ BİNALAR ARASINDA YÜRÜYÜŞ

Eylemciler, molozlarla dolu sokaklarda yürüyerek Hatay’daki Gezi eylemelerinin simgesi haline gelen Armutlu’ya atıfta bulunan sloganlar söylediler. Yüzlerce kişi, karanlık yolları aydınlatmak amacıyla telefon ışıklarını kullanarak ilerledi. Yürüyüşün bitiş noktası olarak belirlenen Uğur Mumcu Meydanı’na ulaşan kalabalık, alandaki sokak lambalarının kapatılması üzerine protesto gösterilerinde bulundu.

HALK KARANLIĞA HAZIRLIK

Eylem sırasında basın açıklaması yapılmadı ve halk, yetersiz sokak ışıklandırması nedeniyle karanlıkta yürüyerek dağıldı. Protesto, Hatay’daki toplumsal dayanışmanın ve halkın yerel meseleler üzerine duyarlılığının bir göstergesi oldu. Eylem, katılımcıların Ekrem İmamoğlu’na olan desteklerinin yanı sıra yerel sorunlara da dikkat çekmeyi amaçladı.