Hatay’da Elektrik Kablolarında Patlama Yaşandı

OLAYIN YAŞANDIĞI YER İÇİNDEKİ GELİŞMELER

Hatay’da, bir şantiye alanında meydana gelen kazada, iş makinesi yer altına gömülü elektrik kablosuna temas etti. Bu temasın sonucunda kablolarda patlama gerçekleşti. Antakya ilçesindeki Akevler Mahallesi’nde, iş makinesinin çalışması sırasında, toprağın altındaki elektrik kablosu zarar gördü ve patlama meydana geldi. Patlama anları, etraftaki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

PATLAMA ANLARININ GÖRÜNTÜLERİ

Yer altındaki kabloların patlaması sonrasında, olay yerine yetkililer sevk edildi ve kablo onarım çalışmaları başladı. İş makinesinin kabloları hasara uğratması neticesinde gerçekleşen bu patlama, şans eseri herhangi bir olumsuz duruma yol açmadı. Olay anında berber dükkanında çalışan Muhammed Ataş, yaşananları anlattı ve “Burada iş makinesi çalışması vardı. İş makinesi yer altındaki kabloyu görmeyince kabloyu patlattı. Berber dükkanında çalışırken silah sesine benzer bir ses duyduk. Kablo patladı ve ortamı duman kapladı. Ateşlenme oldu ve kıvılcımlar yayıldı. Ekipler, şimdi burada çalışma yapıyor” dedi.

ÖNEMLİ

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e Soruşturma Başlattı. Gözaltı Kararları Verildi, Olaylar Araştırılıyor. TMSF’ye Devredilen Şirketler Listeye Alındı. Suçlamalar Arasında Vergi Kaçakçılığı Var. Malvarlıklarına...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, holding yöneticilerine yönelik gözaltı kararı çıkardı. Ayrıca, bazı şirketlere kayyum atanıp atanmayacağı kamuoyunda tartışılıyor. Can Holding bünyesindeki markalar merak ediliyor.
Bursa’da Filistin’e Dikkat Çekildi

Bursa'da İHH'nın 'Gazze Sokağı' projesi, Filistin halkının maruz kaldığı zulme dikkat çekiyor ve Gazze'deki direnişi desteklemeyi hedefliyor. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda farkındalık alanları kuruldu.

