Hatay’da Eş, Kayınbiraderine Bıçakla Saldırdı

BOŞANMA AŞAMASINDA DEHŞET

Hatay’da boşanma sürecindeki bir eş, kayınbiraderinin iş yerine geldiğinde gerilim dolu anlar yaşandı. Meydana gelen bıçaklı çatışmada, kayınbiraderlerden biri yaşamını yitirirken diğeri ise ağır yaralandı. Olay, 12 Mayıs gecesi Antakya ilçesinde, Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi.

KAVGA VE BLAŞANMA SÜRECİ

Boşanma aşamasında olan A.S. (23) adlı şahıs, kayınbiraderi Ahmet Yıldırım’ın (23) iş yerine, yeğeni B.Ç. (22) ile birlikte geldi. Kısa süre içinde tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Çatışmada, kayınbirader Ahmet Yıldırım göğüs altına aldığı bıçak darbesiyle, kardeşi M.E.Y. vücudunun farklı bölgelerinden, enişte A.S. ise göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Yeğen B.Ç. ise kasık kısmından bıçakla yaralandı. Bütün yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye düzenlenen Ahmet Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hastanede tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi. Ayrıca, enişte A.S.’nin kasten yaralama ve dolandırıcılık gibi suçlamalarla kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. Olay sonrası polis ekipleri, incelemelere başlayarak gerekli güvenlik önlemlerini aldı.