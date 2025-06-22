Hatay’da Eşli Sınav Heyecanı Yaşıyorlar

HAYALLERİNE BİRLİKTE ADIM ATTILAR

Hatay’da, Serkan ve Sıla Kaftanoğlu çifti, üniversite hayallerini gerçekleştirmek için aynı okulda sırayla sınava girmenin heyecanını yaşıyor. Reyhanlı ilçesinin Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan 38 yaşındaki Serkan ve 25 yaşındaki eşi Sıla, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) birlikte ders çalışarak hazırlık yaptılar. Sınav başvuru belgelerinı kontrol ettiklerinde, aynı okulda yan yana sınıflarda sınava gireceklerini öğrenmeleri, onları mutlu etti. Serkan, beşinci kez üniversite sınavına girecekken, eşi Sıla bu sınavı ilk defa deneyimleyecek. Sıla, 5 aylık hamile olduğu için bu özel deneyimi eşiyle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor ve anaokulu öğretmeni olmayı hedefliyor.

BİRLİKTE DESTEK OLACAKLAR

Serkan Kaftanoğlu, “Benim için bu sınav daha önemli olacak, çünkü eşimle beraber olmak benim için önem taşıyor” diyerek sınavın bu seferki anlamını vurguladı. Daha önceki sınav deneyimleri onun için öğretim programlarına yönelik çalışmaların önemini artsa da, eşi Sıla’ya destek amacıyla bu sınavda yanında olmayı tercih etti. “Deprem bölgesinde olduğumuz için afet yönetimi ve arama kurtarmanın önemini hissettiğim için bu bölümü okumak istiyorum” dedi. Eşinin sınavına gireceği için duyduğu heyecanı da paylaştı.

Eşiyle birlikte ilk sınav heyecanını yaşayan Sıla Kaftanoğlu, “Bu benim ilk girişim ve ilk sınav heyecanım. Eşimle ilk defa gireceğim için daha çok heyecanlıyım” sözleriyle düşüncelerini ifade etti. Gerçekleştireceği sınavla, anaokulu öğretmenliği için hedefini gerçekleştirmeyi istese de, sınav stresi ve hamilelik kaygısının birleşmesi, onun üzerindeki baskıyı artırmış durumda. “Hamilelik stresi zaten var, bir de sınav stresi olunca daha fazla artıyor. O yüzden stres iki kat arttı ve bir an önce sınava girip çıkmak istiyorum” diyerek, yaşadığı zorlukları ifade etti.

Bu çiftin hikayesi, taze bir başlangıç yapma çabası ve birlikte hayal kurmanın getirdiği mutluluklarla dolu.